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الصين تنتقد اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نووية مع روسيا

بكين (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 4:07 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 4:07 م

انتقدت الصين اليوم الاثنين اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة نووية مع روسيا، وإشارته إلى أن الصين هي سبب ذلك.

وشددت متحدثة باسم الخارجية الصينية على أن المعاهدة، التي جرى توقيعها بين الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان والسكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل جورباتشوف في واشنطن عام 1987 ، لا تزال "مهمة بشكل كبير".

وقالت المتحدثة هوا تشونيينج :"لقد قامت المعاهدة بدور مهم في تهدئة العلاقات الدولية، ودفع عملية نزع السلاح النووي، وحتى الحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأضافت :"ما يجب التأكيد عليه هو أنه من الخطأ تماما إقحام الجانب الصيني في الانسحاب من المعاهدة".

ويقول المسؤولون في الولايات المتحدة إن المعاهدة تحد مما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة للرد على الصواريخ الصينية متوسط المدى.


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