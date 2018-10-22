﻿﻿تجديد حبس مدير مشتريات «ديرب نجم» بعد وفاة 5 بالغسيل الكلوي

أصدرت محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد حبس «سيد.م.ح» مدير قسم المشتروات بمستشفى ديرب نجم المركزي.

وأخفى المتهم عقود صيانة أجهزة وحدة الغسيل الكلوي وادعى سرقتها بعد كارثة راح ضحيتها 5 مرضى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5730 إداري ديرب نجم لسنة 2018، فيما قررت النيابة العامة حبس مدير قسم المشتروات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأرجأت النيابة العامة إعلان نتيجة التحقيقات لحين صدور تقرير الطب الشرعي الذي استعان بعينات من جثث الضحايا وأنسجة دماء المرضى وعينات من محطة المياه التابعة لوحدة الغسيل الكلوي.

وأوضحت تحريات المباحث من خلال عمليات التفتيش المبدئية لمكتب المشتروات تورط مدير القسم في اختلاس وإخفاء الأوراق الخاصة بعقود الصيانة للهروب من المساءلة القانونية والقضائية وذلك عقب وفاة عدد من المرضى وإصابة آخرين أثناء الغسيل الكلوي بالمستشفى.