محاولات لانتشال جثة عامل غرق أثناء استحمامه في ترعة بالنوبارية

تواصل قوات الإنقاذ النهري مسح المجرى المائي وانتشال جثة عامل جرفه التيار وغرق؛ لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بوجود شخص غريق بمياه ترعة النصر أمام مزرعة الصديق. انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «محمود.م» 16 عاما، عامل بالمزرعة المشار إليها، بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها؛ جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

وبسؤال والده، 47 عاما، سائق، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك. وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لمسح المجرى المائي وانتشال الجثة. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.