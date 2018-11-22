مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقون على نص يحدد العلاقات المستقبلية

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صرحت مصادر دبلوماسية، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، بأن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقوا على نص مشترك يوضح أهداف الجانبين للعلاقات المستقبلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.