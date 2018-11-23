زيمبابوي تستهدف إقرار مشروع قانون الأجور الحكومية للحد من الإنفاق

أجرى وزير المالية في زيمبابوي مثولي نكوبي اليوم الخميس، خفضا في رواتب موظفي الدولة، وأعلن عن سلسلة أخرى من الخطوات التي تهدف إلى الحد من فاتورة الأجور الحكومية المتضخمة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الامريكية إن نكوبي، وهو خبير اقتصادي درس في جامعة كامبردج وتولى الحقيبة الوزارية في سبتمبر الماضي، قدم أول ميزانية له اليوم الخميس، حيث يسعى إلى إصلاح إقتصاد البلاد المتعثر بسبب عقود من سوء الإدارة في عهد الرئيس السابق روبرت موجابي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تستهلك فاتورة الأجور في زيمبابوي أكثر من 90 في المئة من إلايرادات الحكومية.

وقال نكوبي :" على خلفية من الخلل الهيكلي في تركيبة الانفاق بالميزانية، حيث تمثل فاتورة الأجور نصيبا غير متناسب، فإن إعادة موازنة النفقات تصبح أمرا بالغ الأهمية".