طرح مشروع قرار على مجلس الأمن لتمويل الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام في أفريقيا

تقدمت 3 دول أفريقية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو الأمم المتحدة إلى تمويل مهام حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن مشروع القرار - المقدم من جانب أثيوبيا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية - حظى بتأييد اثنين من أعضاء مجلس الأمن وهما الصين وفرنسا ، غير إن الولايات المتحدة أثارت الاعتراضات تحسبًا لاحتمال زيادة تكاليف عمليات حفظ السلام وتعقيد الجهود الرامية إلى مراقبة عمليات انتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع حال نقل مهام حفظ السلام داخل القارة السمراء إلى الاتحاد الأفريقي .

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تتولى في الوقت الراهن إدارة جهود السلام في أغلب مناطق القارة الأفريقية.