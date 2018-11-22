الدنمارك توقف صادرات الأسلحة للسعودية

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سحبت الدنمارك تراخيص تصدير شحنات أسلحة للسعودية.

وبرر وزير الخارجية الدنماركي، أندرس صمويلسن، في تصريح لوكالة «ريتساو» الدنماركية للأنباء اليوم الخميس، قرار بلاده قائلا: «السعودية تلعب بشكل يقيني دورا سلبيا، أعتقد أنه قد آن الأوان أن نبعث من الجانب الأوروبي أيضا رسالة واضحة بأن الأمور قد وصلت لحدها الأقصى».

ويأتي قرار الدنمارك على خلفية الوضع في اليمن وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول.

ويأمل صمويلسن في أن تحذو دول أخرى بالاتحاد الأوروبي حذو الدنمارك في حظر صادرات الأسلحة للسعودية.

يشار إلى أن ألمانيا اتخذت هذه الخطوة بالفعل بينما تستمر الولايات المتحدة في تزويد السعودية بالأسلحة.

وحسب الخارجية الدنماركية فإنه لم يتم سحب تراخيص صادرات الأسلحة فحسب بل أيضا تراخيص السلع ذات الأغراض المزدوجة التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية، مثل كاميرات المراقبة.

وحسب معلومات وكالة «ريتساو» للأنباء، في عام 2017 كان هناك 10 تراخيص تصدير أسلحة للسعودية. ولكن الوكالة لم تفصح عن قيمة هذه الصادرات.