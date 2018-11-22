وفاة إيجور كوروبوف رئيس المخابرات الحربية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وفاة رئيس إدارة المخابرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "المخابرات الحربية"، الفريق أول إيجور كوروبوف عن عمر ناهز 63 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "توفي رئيس إدارة المخابرات التابعة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول إيغور فالينتينوفيتش كوروبوف، في عامه الثالث والستون، بعد مرض خطير وطويل الأمد"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن كوروبوف شغل منصب رئيس إدارة المخابرات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في يناير 2016 بعد وفاة سلفه، إيجور سيرجون بشكل مفاجئ.

وولد كوروبوف، في 3 أغسطس 1956. وبدأ الخدمة في القوات المسلحة عام 1973. وتخرج بامتياز من قسم الطيران في مدرسة الطيران العسكري العليا، وخدم في فوج المقاتلات.

في عام 1985، تخرج من الأكاديمية العسكرية للجيش السوفيتي وخدم في الهياكل التنظيمية لإدارة المخابرات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة، واصل كوروبوف خدمته في هيئة المخابرات العامة، حيث حصل على جوائز الدولة، وأعلى درجة من التميز "لقب بطل روسيا".