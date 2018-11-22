مصادر تؤكد عدم احتمالية استئناف كوريا الجنوبية واليابان شراء النفط الإيراني في يناير

ذكرت مصادر مُطلعة، أنه من غير المحتمل أن تشتري كوريا الجنوبية واليابان النفط من إيران في يناير المقبل، إلا إذا تم حل المشاكل المحيطة بالتأمين والشحن والمدفوعات.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن عمليات الشراء قد لا تستأنف على الفور، رغم أن الدولتين حصلتا على إعفاءات تمكنهما من شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.

وأضافت المصادر أن كوريا الجنوبية، التي لديها إعفاء لاستيراد مكثفات، توقف عمليات شراء النفط الخفيف في يناير وفبراير، فيما تحتاج للتصدي لقضايا الاستئجار والتأمين.

فيما يضطر المشترون للتعامل مع شركة الناقلات الوطنية الإيرانية؛ نظرا لأن الناقلات الأخرى قد تنأى بنفسها عن نقل النفط الإيراني، خوفا من أن تقاطعها الشركات الأمريكية، حيث لم تبدأ شركات كوريا الجنوبية بعد المفاوضات من شركة النفط الوطنية الإيرانية.