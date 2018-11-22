المحكمة الأوروبية تطالب اليونان بتعويض 11 سجينا لإساءة المعاملة

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن تدفع اليونان تعويضات لأحد عشر سجينا تعرضوا لسوء المعاملة أثناء تفتيش أحد السجون في عام 2013، وذلك بواقع عشرة آلاف يورو (11.404دولارات) لكل سجين .

وكانت السلطات اليونانية استدعت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للشرطة لتفتيش سجن جريفينا، خشية قيام السجناء بالتخطيط لتنظيم أعمال شغب أو هروب.

وأقام إثنان وعشرون سجيناً دعوة أمام المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقراً لها، ادعوا فيها تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك استخدام مسدسات الصعق الكهربائي والضرب ضدهم.

ودفعت الحكومة اليونانية، بأن الشرطة استخدمت القوة اللازمة بعد أن قاوم بعض السجناء عملية التفتيش، بل وألقوا القهوة الساخنة أو أشياء أخرى على الضباط.

وأيدت المحكمة الأوروبية، إدعاءات 11 سجينا ما زالوا يعانون من إصابات واضحة، وقد خضعوا للفحص على يد طبيب شرعي بعد ثلاثة أسابيع من أحداث السجن.