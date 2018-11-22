ألمانيا وفرنسا تتفقان على خطة إنتاج طائرة أوروبية مقاتلة جديدة

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أمس الاربعاء، أن ألمانيا وفرنسا اتفقتا على الخطوة التالية في خططهما المشتركة لبناء طائرة مقاتلة أوروبية جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عقب اجتماع بين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين ونظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي، إن شركتي تصنيع الطائرات إيرباص وداسو ستعملان على تطوير مفهوم مشترك لـ"نظام دفاع جوي" وهو قيد الدراسة الأولية.

وسيتم تقديم دراسات البحث والتطوير، في معرض باريس الجوي العام المقبل.

وستقوم الشركتان بتطوير نظام شامل يتضمن الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار.

وفي الماضي، كانت الدولتان تعتمدان على نماذج طائرات منافسة، حيث استخدمت فرنسا رافال من إنتاج داسو ، وألمانيا استخدمت يوروفايتر من إنتاج إيرباص.

ويجب على الطائرات المقاتلة الجديدة أن تكمل وتحل محل المقاتلات يوروفايتر ورافال في نهاية المطاف بحلول عام 2035 أو 2040.