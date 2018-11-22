رئيس وزراء العراق يمهل الكتل السياسية 24 ساعة لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة

أمهل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكتل السياسية مهلة تنتهي غدًا الجمعة، لحسم خلافاتها والاتفاق على اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة في الحكومة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس أن الكتل السياسية أبلغت ممثليها في مجلس النواب بأن عبد المهدي سيقدم المرشحين أمام البرلمان في غضون جلسات الأسبوع المقبل ويطلب التصويت عليهم دون توافق مسبق باعتماد مبدأ الأغلبية لاستكمال تشكيل الحكومة، وذلك في حال استمرار خلافات الكتل بعدم الاتفاق على تسمية مرشحيهم للحقائب الشاغرة بحلول مساء يوم غد الجمعة.