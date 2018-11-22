شخصيات صينية شهيرة تهاجم «دولتشي آند جابانا» بسبب تعليقات عنصرية

شنت شخصيات صينية شهيرة هجوما عنيفا على دار أزياء «دولتشي آند جابانا» الإيطالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار تداعيات التعليقات العنصرية المنسوبة للمصمم «ستيفانو جابانا» ضد الصين.

وقد نشرت شخصيات صينية شهيرة مثل الممثلة «شانج زيكي» المعروفة بدورها في فيلم «التنين الخفي»، والممثلة «لي بينج بينج»، والمغنية «كاري وانج» بيانات تتسم بالوطنية انتقدن فيها الدار الإيطالية عبر حساباتهن الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو».

وكتبت «وانج» على حسابها أنها ألغت تعاونها مع شركة الأزياء الإيطالية، مضيفة أن «أساس التعاون هو التعامل المتكافىء والاحترام المتبادل واحترام كل منا لثقافة الأخر وتاريخه. لا يمكن انتهاك حرمة الوطن الأم. فالوطن فوق كل شيء».

وقد اعتذر المصمم الإيطالي ودار الأزياء التابعة له عن الأذى الذي سببته التصريحات، لكنه قال إن قراصنة استطاعوا اختراق موقعه ونشروا هذه التعليقات دون إرداته.

وقالت دار الأزياء الإيطالية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «نأسف بشدة للأذى الذي سببته هذه المنشورات والتعليقات والرسائل المباشرة غير الموثقة. نحن نكن كل الاحترام للصين ولشعب الصين».

يذكر أن التعليقات المسيئة للصين، انطوت على التقليل من الثقافة الصينية، ويقال إنها جاءت في سياق محادثة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وردا على أسئلة لعارضة الأزياء «ميشيلا ترانوفا» بشأن الحملة الإعلانية المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العرض الذي كان مقررا أن تنظمه دار «دولتشي آند جابانا» في مدينة شنغهاي الصينية أمس.

وقد تم نشر لقطات «سكرين شوت» لهذه المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت عبارات يزعم أنها صدرت عن «جابانا»، وصف فيها مكتبه بأنه «غبي مثل التفوق الصيني»، ووصف الصينيين بأنهم «رجال مافيا جهلة وذوي رائحة كريهة».

وقد تم إلغاء العرض الذي كان مقررا أمس، كما نفت دار الأزياء الإيطالية صحة هذه التصريحات، لكن هذه الخطوات لم تنجح في تهدئة الغضب العام في الصين.