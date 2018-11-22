«الدفاع الماليزية»: وفرنا 8 ملايين دولار من عدم مشاركتنا في التدريبات الإماراتية

صرح وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، بأن وزاته وفرت مبلغ 36 مليون رينجت (8.6 مليون دولار)، من خلال عدم مشاركة قوات بلاده العسكرية في تدريبات «نسر الصحراء» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير الدفاع، في حديث لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية «برناما» خلال زيارة لتايلاند، إن سحب قوات بلاده من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، قد وفّر في النفقات أيضا، إلا أنه لم يكشف عن حجم المبلغ.

وقال سابو: «سنركز على إرسال القوات (الماليزية) تحت طلب الأمم المتحدة فقط.. أما إذا كان هناك صدام بين الدول، فسنحاول تجنب إرسال قواتنا».

في الوقت نفسه، أكد سابو أن انسحاب القوات الماليزية من التدريبات في الإمارات، بالإضافة إلى سحب العسكريين من المملكة العربية السعودية، لم يؤثر على العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع البلدين.