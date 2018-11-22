كشفت إحصائية مجمعة من البنوك المركزية الخليجية، احتلال الكويت المرتبة الثالثة بين دول الخليج، فى نسبة نمو تحويلات الوافدين العاملين خلال النصف الأول من العام الجارى؛ وذلك بنسبة نمو بلغت 7.2%.

وأوضحت الإحصائية ارتفاع تحويلات الوافدين العاملين في الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 7.31 مليار دولار "ما يعادل 2.2 مليار دينار"، مقابل 6.82 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2017.

وذكرت أن تحويلات العاملين الوافدين بدول الخليج، ارتفعت على أساس سنوى بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث بلغت نحو 57.71 مليار دولار، باستثناء سلطنة عمان لعدم توافر بيانات حديثة، مقارنة مع 55.05 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

ولفتت إلى أن الإمارات سجلت أعلى قيمة في تحويلات الوافدين بنحو 23.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجارى، بارتفاع بلغ 12.7%، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بتحويلات بلغت 18.95 مليار دولار، بارتفاع بلغ 0.06%، بينما تراجعت تحويلات العاملين في قطر خلال النصف الأول بنسبة 15.8%، رغم بدء العد التنازلي لاستضافتها بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وزيادة حاجتها لعدد أكبر من العمالة لتنفيذ مشروعاتها؛ حيث بلغت تحويلات الوافدين 5.78 مليار دولار، مقابل 6.86 مليارات دولار في النصف الأول من 2017.

وسجلت البحرين أدنى قيمة تحويلات للعاملين بين دول الخليج، خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 1.77 مليار دولار، مقابل 1.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، بنمو سنوي بلغ 43.1%.