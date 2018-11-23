جنوب إفريقيا ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 2016

قرر بنك الاحتياط (المركزي) في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عامين، في ظل استمرار مخاطر ارتفاع معدل التضخم.

وقد صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لصالح زيادة سعر الفائدة من 5ر6% إلى 75ر6% حيث وافق نصف عدد أعضاء اللجنة لصالح زيادة الفائدة، في حين كان الباقون يفضلون الإبقاء عليها دون تغيير، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك "ليستجا كجانياجو".

في الوقت نفسه، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن تأخير زيادة سعر الفائدة كان يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم، وهو ما سيتطلب في ذلك الوقت زيادة أسرع وأكبر للفائدة في المستقبل.

يذكر أن البنك المركزي مطالب بتحقيق التوازن بين هدف الإبقاء على معدل التضخم قريبا من 5ر4% مع توفير احتياجات الاقتصاد المنكمش لمحفزات النمو.

ورغم أن ارتفاع قيمة الراند الجنوب إفريقي أمام الدولار مؤخرا مع تراجع أسعار النفط العالمية، خفض توقعات معدل التضخم، فإن لجنة السياسة النقدية مازالت ترى أن معدل التضخم سيظل أعلى من 5% بدرجة كبيرة خلال العامين المقبلين، في حين يشير نموذج التوقعات ربع السنوية للبنك المركزي إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة أربع مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة حتى نهاية2020.

يذكر أن اقتصاد جنوب إفريقيا، وهو أكبر اقتصاد صناعي في إفريقيا لم يحقق نموا بأكثر من 2% منذ 2013، وسقط في دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي.