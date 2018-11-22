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وكالة الطاقة الذرية تدعو كوريا الشمالية للسماح للمفتشين بمراقبة برنامجها النووي

فيينا- أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 2:36 م | آخر تحديث : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 2:36 م

دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، كوريا الشمالية إلى السماح للمفتشين بالعودة لمراقبة برنامجها النووي.

وقال أمانو -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكة اليوم الخميس- إن بيونج يانج تحدثت في سبتمبر الماضي عن إجراءات نزع السلاح النووي بما في ذلك التفكيك الدائم للمنشآت النووية في "يونج بيون"- وهو مفاعل يتم فيه إنتاج البلوتونيوم - إلا أنه تم ملاحظة نشاط في هذه المنشآت، وبدون السماح للمفتشين بالدخول لا يمكن للوكالة تأكيد طبيعة هذه الأنشطة والغرض منها.

ودعا أمانو كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم طرد مفتشيها في عام 2009.

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