زيادة التضخم في اليابان بنسبة 1% الشهر الماضي

ذكر تقرير حكومي اليوم الخميس، أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 1% في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

ويمثل هذا الرقم زيادة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف قدره 2 %حدده بنك اليابان المركزي قبل أكثر من خمس سنوات.

وأظهر تقرير الوزارة أن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 8ر25%، وارتفع سعر البنزين بنسبة 8ر17%.

واستقر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، عند 6ر101 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

وفي عام 2013، بدأ البنك المركزي تقديم سياسة تيسير نقدي تهدف إلى ضبط التضخم بنسبة 2% في غضون عامين للتغلب على الانكماش، الذي واجهه ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأكثر من عقد من الزمان.

وفي أكتوبر ، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم للعام الحالي، للربع الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 9ر0% خلال العام الممتد حتى مارس 2019، بعد أن تم تعديله من زيادة بنسبة 1ر1% في يوليو.

ومن غير المتوقع أن يصل المعدل إلى 2% حتى في السنة المالية 2020، وفقاً للبنك.