الدولية للطاقة الذرية: يحتمل مواصلة كوريا الشمالية العمل في مفاعلاتها النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، في فيينا، إن كوريا الشمالية مستمرة على ما يبدو في العمل في مفاعلاتها النووية، على الرغم من أن الدولة قالت إنها مستعدة لتفكيكها.

كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عندما التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في بيونج يانج في سبتمبر الماضي، قد عبر عن استعداده لاتخاذ مثل هذه الخطوة، مضيفا أن ذلك سيعتمد على إجراءات متبادلة من قبل الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن الوكالة التي تراقب كوريا الشمالية عبر الأقمار الاصطناعية لاحظت ما يحتمل أنه عمل على أنظمة التبريد في اثنين من المفاعلات.

ويشكل مفاعل عامل قدرته خمسة ميجاوات ومفاعل إضافي قيد الإنشاء جزءا من مجمع يونجبيون النووي الذي يشتبه في أنه ينتج مواد انشطارية من أجل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.