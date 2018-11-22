رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله في أن تعزز زيارته إلى ماليزيا العلاقات بين البلدين

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، عن تفاؤله في أن تعزز زيارته التي قام بها إلى ماليزيا العلاقات بين البلدين.

وعبر خان، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم، عن شكره إلى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، لحسن الاستقبال وكذلك عن امتنانه إلى الوزراء ورواد الأعمال الماليزيين عن ترحيبهم بالوفد الباكستاني.

ونقلت جيو نيوز عن رئيس الوزراء الباكستاني قوله في تغريدة له إن "الزيارة ستعزز العلاقات بين بلدينا".

وتطرق زعيما البلدين خلال محادثاتهما في ماليزيا إلى أهمية تبادل الزيارات على جميع المستويات وكذلك إلى توسيع عمق العلاقات الثنائية من النواحي التجارية لكلا البلدين وخاصة في مجالات المنتجات الزراعية، تجارة المواد الغذائية، قطع غيار السيارات، الطاقة، العلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، حسبما ذكرت القناة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أكد مسبقاً أن بلاده ترغب في التعلم من ماليزيا وقيادتها ، معرباً عن إعجابه الشديد بنظيره الماليزي مهاتير محمد كرجل دولة تمكن من إحداث تغييرات جذرية في بلاده.

وقال خان - في مؤتمر صحفي يوم /الأربعاء/ الماضي - إن باكستان ترغب في التعلم من تجربة ماليزيا وكيف نجحت في تحويل اقتصادها وتطويره، ورفع دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي.

ودعا خان نظيره الماليزي إلى زيارة باكستان ليكون ضيف الشرف خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لباكستان في 23 مارس المقبل، فيما قبل مهاتير محمد الدعوة.

وفي بيانهما المشترك، اتفق الزعيمان على زيادة جهودهما التعاونية لدعم القيم الحقيقية للإسلام في المحافل الدولية مع تعزيز تضامن الأمة الإسلامية، كما أكد الجانبان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو معتقد.