نيبال: مقتل 16 شخصا وإصابة 25 في حادث سقوط حافلة في نهر

أعلنت السلطات في نيبال اليوم الخميس مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين، عندما انحرفت حافلة ركاب عن الطريق في قرية بغرب البلاد وسقطت في نهر.

وكانت الحافلة في طريق العودة من معرض في معبد بقرية "امارجادي" في وقت متأخر مساء اليوم ( بالتوقيت المحلي) عندما سقطت على بعد حوالي 200 متر أسفل الطريق، وفقا لما ذكره دمبر كيه.سي، مسؤول كبير بالشرطة في منطقة داديلدورا.

وأضاف أن المصابين يتلقون العلاج بأحد المستشفيات المحلية، وأن حالة سبعة منهم حرجة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وتكثر حوادث الطرق إلى حد كبير في نيبال ذات الطبيعة الجبلية، والتي لجأت في السنوات الأخيرة إلى إقامة الطرق التي تربط المناطق النائية بالبلدات والمدن في أنحاء البلاد.

ويلقى باللوم في معظم الحوادث على الحمولة الزائدة من الركاب وعدم الاهتمام بصيانة الطرق وتهور السائقين أثناء القيادة.