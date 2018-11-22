العاهل السعودي يدشن 65 مشروعا بـ 10 مليارات ريال

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر الأساس، الأربعاء، لعدد من المشروعات التنموية بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد المشروعات 65 مشروعا في منطقة الحدود الشمالية.

وفي السياق، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح جميع السجناء المتعثرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الحدود الشمالية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال.

وجاء في بيان رسمي مساء أمس الأربعاء، أنه "بمناسبة الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منطقة الحدود الشمالية، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

ووصل الملك سلمان مساء أمس الأربعاء، إلى منطقة الحدود الشمالية ضمن ثاني جولة يقوم بها منذ تولية الحكم عام 2015، ويرافقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز .