السفير الأمريكي لدى برلين يرحب بالتزام ألمانيا بالعقوبات على إيران

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رحب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينل، بالتزام برلين بالعقوبات الجديدة المفروضة على إيران.

وقال جرينل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن مسرورون للغاية بقرار الشركات الألمانية الالتزام بالعقوبات الأمريكية".

وأضاف: "رؤساء الشركات الألمانية قالوا لنا بشكل لا لبس فيه إنهم سيتوقفون عن العمل مع إيران وسيلتزمون بالعقوبات الأمريكية، لذلك نحن مسرورون للغاية لأن إجراءات مجتمع الأعمال الألماني واضحة للغاية".

واتهم الدبلوماسي الأمريكي الشركات الألمانية التي لا تزال تقيم أعمالا مع إيران بأنها تساعد البلاد بشكل غير مباشر في تمويل "أنشطتها الإرهابية".

وتابع: "إذا كنت تتعامل مع إيران فأنت تعطي المال للنظام الإيراني، الذي ينفق مبالغ طائلة من المال على الأنشطة الإرهابية".

وفرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على النفط الإيراني هذا الشهر، في عودة إلى الإجراءات التي رفعت عام 2015 على ضوء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.