«واشنطن بوست»: ترامب بصدد تنفيذ سياسة تجبر طالبي اللجوء على البقاء بالمكسيك

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد تنفيذ سياسة جديدة من شأنها إجبار طالبي اللجوء الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضيتهم؛ الأمر الذي يمثل تحولًا كبيرًا في قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بحسب وثائق التخطيط الداخلي، ووفقًا لما قاله ثلاثة مسئولون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية مطلعين على مبادرة إدارة ترامب بهذا الشأن- أن مهاجرين أمريكا الوسطى الذين يتوجهون صوب الحدود الأمريكية طلبًا للجوء في الولايات المتحدة سيتعين عليهم الانتظار في المكسيك لحين البت في قضيتهم؛ وذلك بموجب تدابير جديدة شاملة تستعد إدارة ترامب لتطبيقها.

وأشارت مذكرات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية -اطلعت عليها واشنطن بوست- إلى أنه لن يحق لطالبي اللجوء دخول الولايات المتحد ما لم تكن لديهم مخاوف منطقية بشأن التعرض للاضطهاد في المكسيك.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطة -المُسماه بالـ "بقاء في المكسيك"- تعد بمثابة تحول كبير في إجراءات الفحص والتفتيش المعمول بها حاليًا؛ والتي تمنع بصورة عامة الترحيل الفوري لأولئك الذين يخشون العودة إلى أوطانهم، وتسمح ببقائهم داخل الولايات المتحدة لحين حصولهم على جلسة استماع أمام قاضٍ للهجرة، وهي الإجراءات التي "يزدريها" ترامب وتعهد بإنهائها، بحسب الصحيفة الأمريكية.