مقتل 6 من عناصر حركة الشباب الصومالية في غارتين أمريكيتين

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مقتل 6 من متطرفي حركة الشباب الصومالية في غارتين جويتين أمريكيتين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، عن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أنها شنت غارات جوية عديدة خلال الأسبوع الجاري مستهدفة مسلحي ومقرات الحركة المتطرفة في الصومال.

وأوضحت القيادة، أن غارتين جويتين أسفرتا عن مقتل 6 من عناصر الحركة وتدمير أسلحة بالقرب من مدينة (هرارديري) الساحلية بالصومال.

وشنت الولايات المتحدة 35 غارة جوية ضد حركة الشباب في الصومال خلال العام الجاري، بينما تواصل الحركة المتطرفة شن هجمات في العاصمة مقديشيو.