السودان وبريطانيا يبحثان جهود تحقيق السلام في دولة الجنوب

بحثت السفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد للشؤون السياسية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية السودانية، مع المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت، اليوم الخميس بالخرطوم، جهود تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأعرب المبعوث البريطاني عن تقديره للجهود التي بذلها السودان في الدفع بمسيرة السلام بجنوب السودان، مشيرًا للبيان الذي تقدمت به دول الترويكا أمام الدورة غير العادية رقم 66 للمجلس الوزاري لدول إيجاد الذي عقد مؤخرا بأديس أبابا، وإشادته بالاستقرار والتحسن النسبي للأوضاع بجنوب السودان.

وأكد تروت، دعم بلاده لمقررات اتفاقية السلام بالتنسيق مع الإيجاد والاتحاد الأفريقي، وحث المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على الاتفاقية على الالتزام بتنفيذ ما تضمنته هذه المقررات.

من جانبها، أوضحت شانتير، أن السودان يتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية على العلاقات الثنائية مع الجنوب، وذلك لنجاحه في قيادة مساعي تحقيق السلام هناك، خاصة فيما يتعلق بمسار تنفيذ اتفاقيات التعاون والتوصل لتسوية سلمية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحل قضية أبيي.