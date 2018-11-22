الجزائر تطلب رسميا عقد اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي

طلبت الجزائر رسميا عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب وقت.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، إن "الجزائر راسلت رسميا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال"، مضيفا أن وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم اطلاعهم على هذا الطلب.

وأوضح البيان، أن هذه المبادرة "تنم مباشرة عن قناعة الجزائر الراسخة والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله.

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 17 و 18 نوفمبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجمعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الإفريقية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي.