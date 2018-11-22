العراق يعتزم افتتاح مجمع لمعالجة النفط جنوبي البلاد

أفاد مسؤول نفطي عراقي، اليوم الخميس، بأن شركة نفط ميسان تستعد لافتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الخام بطاقة 200 ألف برميل يوميا من حقل الحلفاية الذي يديره ائتلاف شركات عالمية بتروجاينا الصينية في محافظة العمارة.

وقال عدنان نوشي المدير العام لشركة نفط ميسان، في بيان صحفي اليوم: «سيتم قريبا افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد أضخم مجمعات شركة نفط ميسان النفطية، وسيسهم في زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميا في حقل الحلفاية، حيث يمثل هذا المشروع المرحلة الأخيرة لتطوير حقل الحلفاية، وتم تشييده بواسطة شركة (سي بي اي إس إس) الصينية».

وأضاف أن الشركة الصينية كانت قد باشرت أعمالها بإنشاء المشروع في شهر أبريل من العام الماضي وقد بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 96%، وأن كوادر شركة نفط ميسان وشركة بتروجاينا الصينية المستثمر الرئيسي لحقل الحلفاية أشرفوا على عمليات إنجاز هذا المجمع.

وأوضح المسؤول النفطي أن المشروع يتضمن نصب وتشغيل 4 ضفاف للمعالجة بطاقة 50 ألف برميل يوميا لكل ضفة، وتتكون كل ضفة من عدد من عازلات الغاز وعازلات الملح والماء وعدد من المبادلات الحرارية والصمامات الكهربائية والهيدروليكية وكابسات الغاز وملحقاتها.

وأضاف: «يتضمن المشروع إنشاء 4 خزانات كبيرة سعة الخزان الواحد 30 ألف برميل، و11 خزانا مختلفة الاستخدامات، ومد 6 خطوط ناقلة رئيسية ونصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجا وات لتشغيل المشروع، إضافة إلى نصب منظومة سيطرة إلكترونية عالية الدقة للتحكم بعمليات الإنتاج والمعالجة ومنسوب النفط في الخزانات.

يذكر أن حقل الحلفاية النفطي يعد أحد حقول شركة نفط ميسان وشهد عمليات تطوير غير مسبوقة منذ عام 2010 بعد إحالته إلى شركة بتروجاينا الصينية في جولات التراخيص الثانية وصولا إلى إنتاج 400 ألف برميل يوميا وكميات كبيرة من الغاز الذي من المؤمل معالجته والاستفادة منه من خلال مشروع معالجة الغاز لإنتاج 300 مليون مكعب قدم قياسي الذي هو قيد الإحالة إلى شركات التنفيذ.