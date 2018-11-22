بارنييه: أولوية الاتحاد الأوروبي حماية حقوق مواطنيه الذين يعيشون في المملكة المتحدة

قال كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون انسحاب بريطانيا ميشيل بارنييه إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي حماية حقوق مواطني الاتحاد الذين يعيشون في المملكة المتحدة بنفس طريقة حماية حقوق المواطنين البريطانيين في الاتحاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم /الخميس/ أن بارنييه أكد أن خطاب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أمام مجلس العموم البريطاني حول مسودة اتفاق (بريكست) يظهر استعدادًا للمضي قدمًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بارنييه إن طلب المملكة المتحدة بالاستمرار في الاستفادة من السوق الموحدة خلال فترة السنتين الانتقالية "يمكن أن يراعيه الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "كلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ الانسحاب المنظم في مختلف المجالات -وحول شروط الفترة الانتقالية المحتملة التي تطلبها المملكة المتحدة- كلما أسرعنا في الدخول في مناقشة بناءة بشأن علاقتنا المستقبلية".