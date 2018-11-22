أسترالية مدانة بتهريب المخدرات تصل بلادها بعد إطلاق سراحها من إندونيسيا

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وصلت امرأة استرالية، كانت قد تم إطلاق سراحها من سجن في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أن قضت أكثر من 13 عاما لإدانتها بتهريب المخدرات، إلى أستراليا اليوم الخميس.

وتم ترحيل رينا لورانس، وهي واحدة من تسعة أستراليين تم ضبطهم وهم يحاولون تهريب 3ر8 كيلوجرام من الهيروين من بالي إلى أستراليا عام 2005، إلى بلدها بعد إطلاق سراحها من السجن.

ووصلت لورانس (41 عاما) إلى مطار بريزبين، حيث التقى بها المراسلون المحليون وأطقم التصوير وكذلك والدتها وشقيقها الأكبر.

وقالت والدتها بيفيرلي ووترمان للصحفيين: "لا نريد التعليق، ليس لدينا ما نقوله، من فضلكم اتركونا".

في مسقط رأسها نيوكاسل، تواجه لورانس مذكرتي توقيف.

ولورانس هي أول عضو فيما يطلق عليه مجموعة "بالي التسعة" يتم إطلاق سراحه من السجن.

وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة ولكن تم خفض مدة سجنها لحسن السلوك.

وتم إعدام زعيمي المجموعة، ميوران سوكوماران وأندرو تشان، عام 2015، بينما يقضي خمسة آخرون عقوبة السجن مدى الحياة.

وتوفي العضو الآخر، تان دوك ثانه، بسرطان المعدة في مايو.