إصابة مدني في هجوم على معسكر للجيش الهندي بإقليم كشمير

أُصيب مدني هندي اليوم الخميس في هجوم شنه مجموعة من المسلحين على معسكر للجيش في مدينة "كولجام" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن مسلحين أطلقوا النيران على معسكر للجيش بالمدينة، الأمر الذي دفع الجنود إلى الرد عليهم على الفور؛ ما أجبر المسلحين على الفرار، مضيفة أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشارت القناة إلى تطويق المنطقة وإجراء عمليات تمشيط من أجل القبض على منفذي الهجوم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان السيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".