مقتل 6 أشخاص في حريق بمنزل في اليابان

لقي ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، حتفهم اليوم الخميس، جراء حريق اندلع في منزل مصنوع من الخشب بمقاطعة فوكوشيما شمال شرقي البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأنه تم استدعاء رجال الإطفاء حوالى الساعة 23:05 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (14:05 بتوقيت جرينتش) للتعامل مع الحريق الذي شب في بلدة أونو (نحو 190 كم شمال شرقي طوكيو).

وتم إخماد الحريق بعد نحو ساعة من وصول رجال الإطفاء، حسب وسائل إعلام محلية، بينما لم يتم الكشف بعد عن سبب الحريق.

والتهمت النيران المنزل المكون من طابقين فضلا عن مستودع ملاصق له، كان يعيش بهما تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال.