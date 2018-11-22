مرشح لخلافة «ميركل» يدعو لإجراء نقاش حول حق اللجوء في الدستور

دعا فريدريش ميرتس، أحد المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى إجراء نقاش في ألمانيا حول الحق الذي يكفله الدستور لطلب اللجوء.

وقال ميرتس يوم الأربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينص دستورها على حق الفرد في اللجوء.

وطالب ميرتس بإجراء حوار حول ما إذا كان هذا الحق الأساسي للجوء يمكن "أن يستمر على هذا الشكل" إذا كانت هناك رغبة حقيقية في سياسة أوروبية موحدة بشأن الهجرة واللجوء.

وقال: "يجب أن نجري في مرحلة ما نقاشا جماهيريا عاما حول ما إذا كان ينبغي كتابة شروط قانونية معينة في الدستور".

جاءت تصريحات ميرتس في المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة سيباتش، الواقعة في ولاية تورينجيا شرقي البلاد.

وينافس ميرتس ومرشحان آخران لخلافة ميركل على رئاسة الحزب.