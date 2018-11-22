مفوض أوروبي لصحيفة إيطالية: لست بابا نويل

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رد مفوض شؤون الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، بكلمات واضحة، اليوم الخميس، على تعليقات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، بشأن مشروع موازنة إيطاليا.

وقال موسكوفيتشي لصحيفة "كوريري ديلا سيرا": "لا أرتدي حلة حمراء أو لحية بيضاء لست بابا نويل، أنا مفوض أوروبي للشؤون الاقتصادية المالية، وأعتقد أن هذه المسائل يجب التعامل معها باحترام مشترك وجدية وكرامة".

ويأتي تعليق موسكوفيتشي ردا على تعليقات سالفيني، الذي قال إنه ينتظر خطابا من سانتا كلوز(بابا نويل)، عقب أن رفضت المفوضية الأوروبية مشروع موازنة إيطاليا لعام 2019، لانتهاكها القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي.

وقال موسكوفيتشي: "قرار المفوضية الأوروبية خطوة مهمة ضمن إجراء منصوص عليه في الاتفاقيات الأوروبية"، مضيفا: "الحوار ليس خيارا وإنما هو أمر حتمي".