غالبية الروس يحملون بوتين مسئولية مشاكل البلاد

كشف نتائج استطلاع رأى روسي، اليوم الخميس، عن اعتقاد أكثر من 80% من الروس بمسئولية الرئيس فلاديمير بوتين عن مشاكل البلاد.

وأضاف مركز"ليفادا" لاستطلاعات الرأى العام، وهو أكبر مركز مستقل لاستطلاعات الرأي في روسيا، أن ما مجموعه 83% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إن بوتين مسئول عن مشاكل روسيا، فيما قال 61 بالمئة إنه مسؤول "بالكامل".

وكانت نسبة الـ61%، هي الأعلى في الست سنوات الماضية، فيما يعتبر المزيد من الأشخاص بوتين مسؤولا مباشرة عن المشاكل المحلية في العموم.

وقالت نسبة 16% فقط من المشاركين بالاستطلاع، الذي أجري في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي، إن بوتين ليس مسئولا عن المشاكل الروسية؛ لأنه "فعل كل شيء بشكل صحيح".

وأعيد انتخاب بوتين العام الجاري لولاية رابعة كرئيس للبلاد، وفاز بأكثر من ثلاثة أرباع الأصوات، وتولى رئاسة البلاد أومجلس الوزراء لنحو عقدين.

غير أنه واجه في الشهور الأخيرة حملة انتقادات لدعمه قانونا يرفع سن المعاش بواقع 5 سنوات؛ لتتقاعد النساء في سن الستين والرجال في الخامسة والستين.