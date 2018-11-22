اليمن: التحالف العربي يتلف ألغاما بحرية حوثية في البحر الأحمر

شاركت وحدة من التشكيل البحري في الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة، خبراء من قوات التحالف بإتلاف 16 لغما بحريا زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية، قبالة سواحل ميدي وعبس، شمال محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية، اليوم الخميس، " إن وحدة التشكيل البحري التابعة للجيش اليمني عثرت على مجموعة من الألغام البحرية زرعتها المليشيات الحوثية، قبالة سواحل ميدي وعبس وفي المياه الدولية ".

وكانت قوات التشكيل البحري بالتعاون مع قوات التحالف، أتلفت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 لغم بحري زرعتها المليشيات في أماكن عدة في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة حجة شمال غربي اليمن.

يذكر أن فرق التشكيل البحري للجيش اليمني تقوم بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل ميدي وعبس، للتأكد من خلوها من أي مخاطر تهدد حياة المئات من الصيادين، وتستهدف حركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.