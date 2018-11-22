وزير الخارجية البريطاني السابق يحصل على 121ألف دولار نظير محاضرة

يبدو أن الحياة خارج الحكومة البريطانية مربحة بالنسبة لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، اليوم الخميس، أن جونسون قد حصل على أكثر من 94 ألفا و500 جنية استرليني (121 ألف دولار) من صندوق التحوط "جولدن تري" لإدارة الأصول ومقره نيويورك مقابل محاضرة القاها على مدار ساعتين في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أن تم التكفل بمصاريف السفر والإقامة، وفقا لملف تم تقديمه للبرلمان البريطاني.

وتقول بلومبرج، إن أتعاب جونسون تفوق نظيرتها لوزير الخزانة السابق جورج أوزبورن، الذي تقاضى ما يزيد قليلاً على 85 ألف جنيه استرليني من مجموعة سيتي جروب المصرفية مقابل محاضرتين في عام 2016 بعد إقالته من الحكومة.

وجونسون هو بالفعل أحد أعضاء البرلمان الذي يحصل على مبالغ جيدة عن عمله الخارجي - حيث يتقاضى 250 ألف جنيه سنويا نظير كتابته عمودا في صحيفة "تلجراف" البريطانية.