ترخيص أول شركة أجنبية لتدريب الشركات الناشئة في السعودية

سلمت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أول ترخيص استثمار أجنبي، في مجال حاضنات الأعمال، وهو ترخيص شركة "أسترولابز"، لتدريب وتطوير الشركات الناشئة عن طريق تزويدها بمختلف المعلومات اللازمة، والدورات التدريبية وموارد الدعم والخدمات، ورعاية الأفكار الإبداعية ذات الطابع الاستثماري.

وتعتزم الشركة ، وفقا لبيان وزع اليوم الخميس، بناء مجمع تقني لخدمة رواد الأعمال المحليين والأجانب، من خلال تقديم الدورات المتخصصة وإقامة الفعاليات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودية.

وتُعد "أسترولابز" جزءاً من شبكة شركاء "جوجل" لرواد الأعمال، وهي ميزة تسمح للأعضاء بالعمل في أكثر من 20 مركزاً في العالم، والتفاعل مع خبراء "جوجل" الذين يزورون المركز بشكلٍ دوري.

كما وقعت الهيئة اتفاقية مع "أسترولابز" تهدف إلى التعاون المشترك لجذب رواد الأعمال الأجانب للاستثمار في المملكة، في ظل السماح لرواد الأعمال الأجانب بالحصول على ترخيص لتأسيس شركاتهم بنسبة ملكية 100% كجزء من التحول، الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد، ونقل التقنيات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

من جهته، أكد محمد مكي الشريك المؤسس لشركة "أسترولابز" أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، شاركت "أسترولابز" بشكل فعال في البيئة الريادية، ومعربًا عن فخره أن تكون الشركة أول حاضنة أعمال دولية مرخصة محليًا في المملكة العربية السعودية.