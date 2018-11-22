ماي عن مسودة اتفاق «بريكست»: هذا هو الاتفاق المناسب للمملكة المتحدة

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن مسودة اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تمثل الاتفاق الأنسب بالنسبة للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه يحقق نتيجة الاستفتاء ويعيد سيطرة بلادها على حدودها وأموالها وقوانيها بينما يحمي الوظائف والأمن وتكامل المملكة.

وأضافت ماي -في كلمة قصيرة نقلها تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- أن الأمر يعود الآن إلى قادة الدول الأوروبية الأخرى لدراسة المسودة خلال الأيام المتبقية على لقاء المجلس الأوروبي المقرر الأحد المقبل.

كما أشارت رئيسة الوزراء إلى أنها تحدثت أمس مع نظيرها الإسباني بيدرو سانشيز وأنها واثقة أنه سيتم الأحد المقبل التوصل لاتفاق مرضي لجميع أجزاء المملكة المتحدة بما فيها جبل طارق.

وأوضحت ماي أنها ستقضي الأيام المتبقية في الحديث مع نظرائها وأنها ستلتقي اليوم المستشار النمساوي سباستيان كورتز ثم تسافر السبت إلى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لبحث كيفية إنهاء العملية بشكل يصب في مصلحة الجميع.

وأضافت ماي قائلة: "البريطانيون أرادوا تسوية هذا الأمر، أرداوا اتفاقا جيدا يضعنا على المسار من أجل مستقبل أكثر إشراقا، وهذا الاتفاق في متناول أيدينا".