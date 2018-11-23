قواعد الاتحاد الأوروبي تهدد البنوك بخسارة مليار دولار

قدر تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء خسائر البنوك العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، خارج منطقة العملة الأوروبية الموحدة من تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لنظام المدفوعات، بحوالي مليار دولار من إيرادات رسوم المعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن البنوك في شرق ووسط أوروبا ستكون الأشد تضررا من هذه القواعد.

يذكر أنه من المنتظر إقرار مقترحات المفوضية الأوروبية التي تستهدف جعل التعاملات المالية العابرة للحدود باليورو أقل تكلفة بالنسبة للمتعاملين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وبحسب بلومبرج فإن هذه القواعد لن تؤثر كثيرا على البنوك العاملة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.