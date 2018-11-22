الخميس 22 نوفمبر 2018 10:45 ص القاهرة القاهرة 24.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

مقتل 6 أشخاص إثر اصطدام شاحنة نفط بعدد من المنازل في جنوب فيتنام

هانوي- د ب ا
نشر فى : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 10:19 ص | آخر تحديث : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 10:19 ص

لقى ما لايقل عن ستة أشخاص حتفهم عقب اصطدام شاحنة نفط بعدد من المنازل في جنوب فيتنام صباح اليوم الخميس، مما أدى لاندلاع النيران بها.

وذكر موقع "فين اكسبريس" الإخباري أن الشاحنة، التي كانت تسير على طريق 13 العام اصطدمت بعربة ريكشا في منطقة شون ثانه بإقليم بينه فوك، وانقلبت عقب أن اصطدمت بعامود كهرباء.

وبعد ذلك اندلعت النيران في الوقود الذي سال على الأرض، واحرقت19 منزلا أثناء نوم السكان.

وتردد أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات بحروق خطيرة. وأصيب سائق الشاحنة بحروق خطيرة، في حين أصيب سائق عربة الريكشا بإصابات طفيفة.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق لمعرفة سبب الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك