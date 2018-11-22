19 دولة تشارك في منتدى تونس الأول للتصدير بصفاقس

قال رضا الفراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة في صفاقس بتونس ، إن منتدى تونس للأعمال و التصدير الذي تنظمه الغرفة في دورته الأولى ، اليوم الخميس ، يهدف إلى التعريف بالمنتج التونسي ، ويشهد حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي .

وأضاف الفراتي في بيان اليوم ، أنه يشارك في المنتدى 50 موردا و شركة قادمة من 19 دولة من مختلف دول العالم ، و36 مؤسسة تصديرية تونسية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والصحة ومواد البناء.

وأوضح أن من الدول المشاركة في المنتدى تونس ، مصر ، أسبانيا، كندا، أوكرانيا، الهند ، الدنمارك ، تايلاندا ، ساحل العاج ، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، نيجيريا، السنغال ، بوركينا فاسو ، وجمهورية التشيك، متمنيا نجاح المنتدى في دورته الأولى .