الخميس 22 نوفمبر 2018 10:34 م القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

19 دولة تشارك في منتدى تونس الأول للتصدير بصفاقس

أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 10:03 م | آخر تحديث : الخميس 22 نوفمبر 2018 - 10:03 م

قال رضا الفراتي رئيس غرفة التجارة والصناعة في صفاقس بتونس ، إن منتدى تونس للأعمال و التصدير الذي تنظمه الغرفة في دورته الأولى ، اليوم الخميس ، يهدف إلى التعريف بالمنتج التونسي ، ويشهد حضور كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي .
وأضاف الفراتي في بيان اليوم ، أنه يشارك في المنتدى 50 موردا و شركة قادمة من 19 دولة من مختلف دول العالم ، و36 مؤسسة تصديرية تونسية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والصحة ومواد البناء.
وأوضح أن من الدول المشاركة في المنتدى تونس ، مصر ، أسبانيا، كندا، أوكرانيا، الهند ، الدنمارك ، تايلاندا ، ساحل العاج ، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، نيجيريا، السنغال ، بوركينا فاسو ، وجمهورية التشيك، متمنيا نجاح المنتدى في دورته الأولى .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك