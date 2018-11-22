افتتاح منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

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أفاد تقرير إخباري بأن حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، قررت افتتاح بوابة حدودية جديدة مع إيران، في غضون 5 أشهر.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، عن عادل صالح حاكم منطقة كليجالي في محافظة حلبجة بالإقليم القول: "كل شروط تعيين البوابة اكتملت ونحن في انتظار موافقة من بغداد وطهران لفتحها رسميا".

وأضاف: "جميع المتطلبات الإدارية تم إنجازها وفقا لمتطلبات بغداد، وبمعرفة حكومة إقليم كردستان العراق".

وكانت الحكومة المركزية العراقية، طلبت من حكومة إقليم كردستان العراق ومحافظة حلبجة، استكمال كافة الشروط اللازمة لإطلاق الحدود الدولية "بسته له" في حلبجة مع إيران، في غضون 5 أشهر وبدء نشاطها الرسمي.

وبافتتاح منفذ "بسته له" الدولي، يضاف منفذ آخر إلى المنافذ الحدودية الدولية مع إقليم كردستان العراق لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران والإقليم.

وتوجد بين إيران والإقليم ثماني بوابات رسمية وغير رسمية، ويصل حجم التبادل التجاري عبر هذه البوابات ما مجموعه 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا.