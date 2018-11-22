العاهل الأردني يتوجه إلى اليابان في زيارة عمل

توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، اليوم الخميس، إلى اليابان في زيارة عمل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي خلال زيارته لطوكيو، إمبراطور اليابان اكيهيتو، وولي عهده الأمير ناروهيتو، كما يجري مباحثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما يعقد العاهل الأردني اجتماعات مع عدد من كبار المسئولين في اليابان وقيادات برلمانية واقتصادية وعسكرية؛ لبحث فرص توسيع التعاون بين البلدين.

وأشارت "بترا" إلى أن زيارة العاهل الأردني إلى اليابان يسبقها زيارة خاصة إلى المملكة المتحدة؛ لحضور تخريج الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني من دورة عسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست".