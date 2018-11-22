مسعود البارزاني يصل بغداد للقاء رئيس الحكومة ورئيس البرلمان

وصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد؛ للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المستشار الإعلامي لمكتب البارزاني كفاح محمود، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) أمس الأربعاء، إن البارزاني "سيلتقي بعدد من القادة وزعماء الكتل إضافة إلى لقاء رئيس الحكومة ورئيس البرلمان".

وتأتي الزيارة بعد توتر العلاقات بين بغداد وأربيل، عقب قيام إقليم كردستان بإجراء استفتاء في سبتمبر العام الماضي بشأن الانفصال عن العراق، اتخذت بموجبها الحكومة العراقية عددًا من الإجراءات العقابية تجاه أربيل.