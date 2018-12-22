النتائج الأولية لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بمدغشقر تظهر تقدم أندريه راجولينا

أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدغشقر اليوم السبت تقدم المرشح "أندريه راجولينا" على منافسه "مارك رافالومانانا".

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن لجنة الانتخابات قولها : إنه عقب فرز ثلاثة ملايين صوت من أصل خمسة ملايين فإن راجولينا حصل على 1ر55 % من أصوات الناخبين في حين حصل منافسه رافالومانانا على 44.8% من الأصوات عقب الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي..متوقعة أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في غضون أيام.

وكان راجولينا صاحب الـ44 عاما، الذي تولى رئاسة مدغشقر خلال الفترة من عام 2009 إلى 2014، قد حصل على 39 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي في حين حصل منافسه رافالومانانا (69 عاما) - الذي تولى الرئاسة من عام 2002 إلى 2009 - على 35 % من الأصوات.