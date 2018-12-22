برلماني لبناني من سُنّة 8 آذار: الوزير المحسوب علينا يجب أن يمثلنا حصريا داخل الحكومة

قال عضو مجلس النواب اللبناني عبدالرحيم مراد عضو كتلة اللقاء التشاوري(النواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي المتحالفين مع حزب الله) : إنهم يريدون أن يكون الوزير المحسوب على فريقهم السياسي والذين سيقومون باختياره ضمن الحكومة الجديدة المرتقبة، ممثل حصري لهم داخل الحكومة ودون أن يمثل أية كتلة نيابية أخرى.

وأوضح مراد، في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان، أن اختيار اسم جواد عدرا من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ليكون ممثلا وزاريا عن نواب اللقاء التشاوري في الحكومة "شكل صدمة لهم".. مؤكدا أن الاستقرار على "عدرا" يتطلب أن يعلن الأخير التزامه بتمثيل كتلة اللقاء التشاوري في الحكومة، أو أن تذهب الكتلة النيابية إلى تسمية شخص آخر ممثلا لهم.

وقال : إنه لا توجد مشكلة لدى اللقاء التشاوري مع شخص جواد عدرا، ولكن الأمر يتطلب أن يعلن أنه في حال اختياره داخل الحكومة، أن يلتزم بالتصويت لصالح سياسات (اللقاء) وأنه إذا أراد التصويت لصالح أي كتلة نيابية أخرى، يجب ألا يحسب على تكتلهم النيابي.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت الشهرين، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.