استطلاع: شهية الألمان تزداد على نحو غير مسبوق في الكريسماس

اعترف 24% من الألمان في استطلاع للرأي أن شهيتهم للطعام تزداد على نحو غير مسبوق في فترة الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، وبالطبع لا تخلو أطباقهم خلال ذلك من وجبات غير صحية.

وفي المقابل، ذكر 70% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، أن عاداتهم الغذائية لا تتغير خلال فترة الكريسماس.

وأشار الاستطلاع إلى أن الذين تزداد شهيتهم في الكريسماس تفوق نسبتهم بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما بمقدار 30%، مقارنة بمن هم فوق 55 عاما، الذين بلغت نسبة أصحاب الشهية المفتوحة لديهم 17% فقط.

وذكر 30% من الذين تفوق أعمارهم 55 عاما أنهم يتناولون حاليا خضروات وفواكه أكثر مما كانوا يفعلون في أعياد كريسماس سابقة، بينما بلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما 27%.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 11 حتى 13 ديسمبر الجاري، 2028 ألمانيًا.