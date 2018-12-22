محافظ الحديدة يؤكد حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الدائم

أكد الحسن طاهر، محافظ الحديدة، اليوم السبت، حرص الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقباله، باتريك كيمرت رئيس الفريق الأممي المسؤول عن تتفيذ اتفاق ستوكولهم، في عدن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال طاهر، إن حرص الحكومة يأتي "رغم تعنت الانقلابين في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب".

وطالب طاهر، المجتمع الدولي بممارسة مزيد الضغط على "الانقلابين (الحوثيون) والانصياع للسلام والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه المواطنين على مستوى المحافظات اليمينة وفي مقدمتها مدينة الحديدة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل كيمرت الى العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق مصغر من المراقبين ، وسيتوجه إلى صنعاء ومن ثم براً إلى محافظة الحديدة، كما وصل ثمانية أفراد من الفريق الأممي إلى صنعاء.

بدوره، عبر كيمرت عن شكره على "تجاوب الحكومة الشرعية لمشاورات السويد والتي تهدف للوصول الى تحقيق الأمن والاستقرار لليمن".