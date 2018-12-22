واشنطن تخطط لمنح أوكرانيا 10 ملايين دولار بعد حادثة مضيق كيرتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، أن واشنطن ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لدعم القوات البحرية الأوكرانية، بعد حادثة احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش.

وقال بالادينو - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - أن وزارة الخارجية الأمريكية، وبشرط موافقة الكونجرس، ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز قدرات القوات البحرية الأوكرانية.

ودعا المتحدث الأمريكي، روسيا لإعادة السفن المحتجزة الثلاث إلى أوكرانيا وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين، وضمان المرور الحر للسفن عبر مضيق كيرتش وبحر آزوف إلى الموانئ الأوكرانية، واحترام سلامة ووحدة أراضي أوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب، بما في ذلك العلاقات الروسية الأمريكية، إثر حادث احتجاز حرس الحدود الروسي، يوم 25 نوفمبر، 3 سفن عسكرية أوكرانية كان على متنها 24 بحارا، بسبب انتهاك حدود روسيا البحرية لدى مرورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وذلك في حادث أثار أصداء دولية واسعة.